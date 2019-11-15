В Турции задержали мэров четырех городов за связь с курдами
15 ноября, 2019, 15:30
Турецкая полиция задержала мэров четырех городов на юго-востоке страны по подозрению об их связи с курдскими повстанцами
Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.
Мэры городов Саур, Дерик и Мазидаги в провинции Мардин и города Суруч в провинции Шанлыурфа были задержаны вместе с еще 20 представителями муниципалитетов в пятницу.
Все мэры члены прокурдской Народно-демократической партии и были избраны на должности в марте.
Правительство Турции обвиняет партию в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.
Около 20 мэров НДП были отстранены от должности и заменены правительственными должностными лицами, а 14 из них посажены в тюрьму.
Семь бывших депутатов НДП, включая бывшего председателя партии Селахаттина Демирташа, также находятся в тюрьме.
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