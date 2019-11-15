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Espreso.tvОбществоВ Турции задержали мэров четырех городов за связь с курдами

В Турции задержали мэров четырех городов за связь с курдами


фото: aa.com.tr
Турецкая полиция задержала мэров четырех городов на юго-востоке страны по подозрению об их связи с курдскими повстанцами

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

Мэры городов Саур, Дерик и Мазидаги в провинции Мардин и города Суруч в провинции Шанлыурфа были задержаны вместе с еще 20 представителями муниципалитетов в пятницу.

Все мэры члены прокурдской Народно-демократической партии и были избраны на должности в марте.

Правительство Турции обвиняет партию в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Около 20 мэров НДП были отстранены от должности и заменены правительственными должностными лицами, а 14 из них посажены в тюрьму.

Семь бывших депутатов НДП, включая бывшего председателя партии Селахаттина Демирташа, также находятся в тюрьме.

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