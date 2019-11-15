В Раде должны быть отдельные дни для голосования и выступлений, - Арахамия

15 ноября, 2019, 20:33

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада до нового года примет пакет изменений в регламент, который введет новый формат работы парламента

Об этом сообщает Укринформ.

"У нас наработан пакет (законопроектов о внесении изменений в Регламент ВР), его надо только зарегистрировать, передать в комитет. То есть на следующей неделе это возможно сделать (внести в Раду проекты). Думаю, к новому году мы должны их принять", - сказал Арахамия .

Он уточнил, что среди предложений есть выделить определенные дни недели для голосований, а другие - для выступлений народных депутатов и их работеы в комитетах.

"Основные изменения коснутся того, что с целью защиты чувств журналистов, а также сохранения их внимания, надо сделать дни голосования и дни этой "болтовни" по мотивам, то есть приходите в четверг - и смотрите, сколько всего мы напринимали. Хотите услышать, что об этом хотят рассказать другие депутаты, - приходите в другие дни. А большую часть времени надо тратить на работу в комитетах - это и есть настоящая работа народного депутата. Но "дни комитетов" - это не только работа в комитетах, заседания комитетов - это уже резолюция этих наработок. Перед этим, депуты должны также встречаться с экспертами, представителями индустрии, изучать проблематику", - пояснил Арахамия.

В то же время он заверил, что посещение депутатами комитетов будут контролировать с помощью персональных карточек.

А также, что доступ в кулуары второго этажа Верховной Рады и балкона не будут ограничивать для аккредитованных журналистов.