В пятницу доллар продолжил падать: курс валют на 15 ноября
15 ноября, 2019, 10:00
Американский доллар подешевел на 8 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в пятницу, 15 ноября, $ 1 стоит 24,24 грн.
Евро подешевел на 10 копеек и стоит 26,66 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,30 грн, продают - 24,35 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,75 грн, продают - 26,88 грн.
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