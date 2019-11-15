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Espreso.tvОбществоВ пятницу доллар продолжил падать: курс валют на 15 ноября

В пятницу доллар продолжил падать: курс валют на 15 ноября

Американский доллар подешевел на 8 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в пятницу, 15 ноября, $ 1 стоит 24,24 грн.

Евро подешевел на 10 копеек и стоит 26,66 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,30 грн, продают - 24,35 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,75 грн, продают - 26,88 грн.

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