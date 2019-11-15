В помещении УЗ "тернопольские ребята" майнили криптовалюту, - Кравцов

15 ноября, 2019, 11:24

В одном из помещений Укрзализныци организовали майнинговую ферму криптовалюты

Об этом сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

"Здесь сообразительные тернопольские ребята решили встать на путь" диджитализации ". Организовали майнинговую ферму криптовалюты в одном из наших помещений. Свою современную технику подключили, конечно, к электросети УЗ. Сэкономили себе более 1 млн грн", - рассказал Кравцов.

По его словам, ориентировочная стоимость 1 биткоина - более 208 тыс. грн, а генерировали их более 100 единиц оборудования.

"Не учли одного - Закон Украины запрещает оборот и выпуск криптовалюты на территории страны, а еще Закон запрещает воровать. Уголовное производство открыто", - добавил он.