В Мариуполе обнаружили одного из организаторов незаконного референдума "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"В мае 2014 года знакомые предложили мариупольцам подзаработать, приняв участие в организации фейковых волеизъявлений. Во время псевдореферендумачеловек был задействован в охране избирательного участка и наблюдал за "правильностью" голосования. С течением войны в Донбассе он осознал ошибочность своего выбора, раскаялся и добровольно сообщил сотрудникам Службы безопасности Украины о совершении правонарушения против территориальной целостности и конституционного строя Украины. Сотрудничая со следствием, он предоставил информацию о смежных преступлениях", - говорится в сообщении.
Проверка СБУ подтвердила, что он не участвовал в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.
Отмечается, что мужчина освобожден от уголовной ответственности по решению суда.
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