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Espreso.tvОбществоВ Киеве пьяный водитель вызвал лобовое столкновение, есть пострадавший

В Киеве пьяный водитель вызвал лобовое столкновение, есть пострадавший

В Дарницком районе Киева произошло ДТП с двумя легковушками, в результате которого госпитализировали одного человека

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .

Авария произошла на пересечении улиц Здолбуновской и Ревуцкого. По имеющимся данным, с стороны Ревуцкого возвращал водитель Opel, который не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Audi.

Как оказалось, в Opel находился водитель с признаками алкогольного опьянения и с нетрезвой компанией.

Хотя в Audi водитель с пассажиром были пристегнуты ремнями безопасности, однако пассажира пришлось госпитализировать с закрытой черепно-мозговой травмой. На месте аварии работают правоохранители.

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