Трамп заявил, что выиграет у Байдена на выборах без помощи Украины
Об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, который транслировал канал Fox News.
"Нужна ли нам помощь (Украины - ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявил Трамп, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.
Трамп отметил, что зачитывает публике слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".
Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.
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