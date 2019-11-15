Трамп заявил, что выиграет у Байдена на выборах без помощи Украины

15 ноября, 2019, 10:47

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы на президентских выборах в 2020 году

Об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, который транслировал канал Fox News.

"Нужна ли нам помощь (Украины - ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявил Трамп, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.

Трамп отметил, что зачитывает публике слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".

Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.