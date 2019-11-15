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Espreso.tvОбществоСиноптик Диденко спрогнозировала "ноябрьские выходные" с облаками, без осадков и +12 тепла

Синоптик Диденко спрогнозировала "ноябрьские выходные" с облаками, без осадков и +12 тепла

Температура воздуха в Украине составит + 7 + 12 градусов

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Выходные ноябрьские. Как правило, это либо - грибы в лесу, или завершающий дачный согнутый поперек, или валяние на диване. Ну и не без музея или детского кафе. Преимущественно облачная погода блокировать инициативу и энтузиазм, накопившиеся за неделю и буквально будет привязывать человека к дивану ", - рассказала Диденко.

Температура воздуха в Украине составит + 7 + 12 градусов, на Западе и Юге + 10 + 15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами + 15 + 17 градусов.

Отмечается, что антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля.

В Киеве в субботу и воскресенье, 16-17 ноября, осадков не ожидается местами туман. Ночью 3 + 5 градусов, днем +8 +11 градусов.

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