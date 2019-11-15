Сильный снегопад во Франции: 300 тысяч домов остались без света, парализованы и железные дороги

15 ноября, 2019, 12:59

В результате снегопада на юго-востоке Франции 30 тысяч домохозяйств остались без света

Об этом сообщает AFP.

"В результате снегопада около 300 000 домохозяйств остались без света в Дроме, Изере и Ардеш", - говорится в сообщении.

Как сообщает AFP, 63-летний водитель погиб в четверг вечером в коммуне Рош в департаменте Изер после падения.

В коммуне Сен-Жулиен-ан-Сен-Альбан на 25 домов упал электрический кабель через большое количество снега. Жителей помещений были эвакуированы.

Между тем на французской железной дороги сообщают о приостановлении движения на нескольких направлениях вблизи Гренобля.

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В департаменте Луар в пятницу отменили движение школьных автобусов несмотря на то, что сами учебные заведения будут открыты.

По данным метеорологической службы Météo France, в ночь на пятницу в некоторых местах выпало до 20 см снега, однако интенсивность снегопада постепенно уменьшается.