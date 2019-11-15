Сильный снегопад во Франции: 300 тысяч домов остались без света, парализованы и железные дороги
Об этом сообщает AFP.
"В результате снегопада около 300 000 домохозяйств остались без света в Дроме, Изере и Ардеш", - говорится в сообщении.
Как сообщает AFP, 63-летний водитель погиб в четверг вечером в коммуне Рош в департаменте Изер после падения.
В коммуне Сен-Жулиен-ан-Сен-Альбан на 25 домов упал электрический кабель через большое количество снега. Жителей помещений были эвакуированы.
Между тем на французской железной дороги сообщают о приостановлении движения на нескольких направлениях вблизи Гренобля.
Читайте также: Блэкаут во Франции: ураган оставил без электричества 100 000 домов
В департаменте Луар в пятницу отменили движение школьных автобусов несмотря на то, что сами учебные заведения будут открыты.
По данным метеорологической службы Météo France, в ночь на пятницу в некоторых местах выпало до 20 см снега, однако интенсивность снегопада постепенно уменьшается.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-