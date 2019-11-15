Суд арестовал с залогом в 76,8 млн грн фигуранта "дела бронежилетов" Каморянського
15 ноября, 2019, 13:22
Печерский райсуд Киева арестовал на 2 месяца заместителя начальника управления развития и сопровождения продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянського, которого подозревают в деле о закупке некачественных бронежилетов министерством обороны
Об этом сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, передает Укринформ .
По словам Мисюры, соответствующее решение принял вечером 14 ноября судья Олег Белоцерковец.
Каморянському оставили возможность внесения залога в размере 76,84 млн грн.
Напомним, ранее суд арестовал на 2 месяца начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко с возможностью внесения 76 млн грн.
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