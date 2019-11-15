Страны, которые голосовали против резолюции ООН о правах людей в Крыму. Список
15 ноября, 2019, 08:50
Третий комитет ГА ООН поддержал проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму
Об этом сообщает украинская делегация в ООН в Twitter.
По резолюции проголосовали 63 страны, против - 23:
- Армения
- Беларусь
- Бурунди
- Камбоджа
- Китай
- Кот-д'Ивуар
- Куба
- КНДР
- Эритрея
- Индия
- Иран
- Казахстан
- Кыргызстан
- Мьянма
- Никарагуа
- Филиппины
- РФ
- Сербия
- Судан
- Сирия
- Уганда
- Венесуэла
- Зимбабве
Напомним, что основными положениями обновленной резолюции являются:
- требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,
- осуждение массовых задержаний активистов,
- призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,
- осуждения призыва жителей оккупированного Крыма в российской армии.
Страны, которые голосовали против украинской резолюции в Третьем комитете ГА # ООН .- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019 г.
Армения
Беларусь
Бурунди
Камбоджа
Китай
Кот-д'Ивуар
Куба
КНДР
Эритрея
Индия
Иран
Казахстан
Кыргызстан
Мьянма
Никарагуа
Филиппины
РФ
Сербия
Судан
Сирия
Уганда
Венесуэла
Зимбабве
Таблица голосования за «крымскую» резолюцию / Voting results regarding the draft resolution on #Crimea pic.twitter.com/6ET1DBEzAx- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 ноября 2019 г.
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