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Espreso.tvОбществоСтраны, которые голосовали против резолюции ООН о правах людей в Крыму. Список

Страны, которые голосовали против резолюции ООН о правах людей в Крыму. Список

Третий комитет ГА ООН поддержал проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму

Об этом сообщает украинская делегация в ООН в Twitter.

По резолюции проголосовали 63 страны, против - 23:

  1. Армения
  2. Беларусь
  3. Бурунди
  4. Камбоджа
  5. Китай
  6. Кот-д'Ивуар
  7. Куба
  8. КНДР
  9. Эритрея
  10. Индия
  11. Иран
  12. Казахстан
  13. Кыргызстан
  14. Мьянма
  15. Никарагуа
  16. Филиппины
  17. РФ
  18. Сербия
  19. Судан
  20. Сирия
  21. Уганда
  22. Венесуэла
  23. Зимбабве

Напомним, что основными положениями обновленной резолюции являются:

  • требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,
  • осуждение массовых задержаний активистов,
  • призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,
  • осуждения призыва жителей оккупированного Крыма в российской армии.

 

 

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