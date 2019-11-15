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Espreso.tvСпортСборная Аргентины минимально победила Бразилию в матче с двумя пенальти

Сборная Аргентины минимально победила Бразилию в матче с двумя пенальти


фото: REUTERS
В товарищеском матче между сборными Аргентины и Бразилии хозяева победили соперников со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Товарищеский матч

15 ноября

Бразилия - Аргентина 0:1

Голы: Месси, 13

Нереализованные пенальти: Габриэл Жезус, 10 - Месси, 13

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