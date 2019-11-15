Сборная Аргентины минимально победила Бразилию в матче с двумя пенальти
15 ноября, 2019, 21:28
В товарищеском матче между сборными Аргентины и Бразилии хозяева победили соперников со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Товарищеский матч
15 ноября
Бразилия - Аргентина 0:1
Голы: Месси, 13
Нереализованные пенальти: Габриэл Жезус, 10 - Месси, 13
- 14 ноября товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась минимальной победой украинский со счетом 1:0.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-