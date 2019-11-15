Референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением закона не будет, - Разумков

15 ноября, 2019, 08:15

Вопрос продажи украинской земли иностранцам не будут выносить на референдум перед вторым чтением закона о рынке земли

Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Право на власть".

"Появилась такая информаци, что референдум будет между первым и вторым чтением. Это не соответствует действительности, так еще физически невозможно - подготовить, провести референдум. Сейчас нет закона о референдуме", - сказал Разумков.

При этом голова Верховной Рады отметил, что референдум о продаже земли иностранцам должен обязательно состояться.

"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.