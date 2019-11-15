Референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением закона не будет, - Разумков
Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Право на власть".
"Появилась такая информаци, что референдум будет между первым и вторым чтением. Это не соответствует действительности, так еще физически невозможно - подготовить, провести референдум. Сейчас нет закона о референдуме", - сказал Разумков.
При этом голова Верховной Рады отметил, что референдум о продаже земли иностранцам должен обязательно состояться.
"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
- ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения.
- По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала закон о рынке земли в первом чтении.
- Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил , что референдум о продаже земли иностранцам состоится не раньше первого полугодия 2020 года.
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