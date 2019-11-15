Разведение сил: у Петровского продолжается разминирование
Об этом сообщает штаб ООС.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершены работы по монтажу лестницы в районе 9 опоры с правой стороны от моста. Кроме того, продолжается покраска металлоконструкций моста.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. Сегодня был полностью разобран 1 блиндаж и начаты работы на следующем.
На участке разведение №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 3,1 гектара территории и изъято 18 ВОП. Общие цифры, с начала работ, составляют 5,37 гектара и 37 ВОП соответственно.
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