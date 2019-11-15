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Espreso.tvОбществоРазведение сил: у Петровского продолжается разминирование

Разведение сил: у Петровского продолжается разминирование

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершены работы по монтажу лестницы в районе 9 опоры с правой стороны от моста. Кроме того, продолжается покраска металлоконструкций моста.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. Сегодня был полностью разобран 1 блиндаж и начаты работы на следующем.

На участке разведение №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 3,1 гектара территории и изъято 18 ВОП. Общие цифры, с начала работ, составляют 5,37 гектара и 37 ВОП соответственно.

 

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