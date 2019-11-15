 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Спасибо, большое спасибо": Зеленский 11 раз поблагодарил Трампа в разговоре после победы на выборах

"Спасибо, большое спасибо": Зеленский 11 раз поблагодарил Трампа в разговоре после победы на выборах

Апрельский разговор, в отличие от июльского, не содержал никакой политической составляющей

Об этом сообщает NV.ua.

Разговор состоялся 21 апреля, как раз в день второго тура выборов в Украине, когда стал ясен их победитель.

В отличие от звонка 25 июля, который вызвал начало расследования в отношении Трампа и может привести к его импичменту, апрельский разговор не содержит никакой политической составляющей: хозяин дома поздравляет Зеленского с победой, а тот, в ответ, благодарит его - всего 11 раз за время разговора - и приглашает на инаугурацию, и вообще в Украину.

  • Напомним, что сегодня Белый дом опубликовал расшифровку первого разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать