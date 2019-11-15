"Спасибо, большое спасибо": Зеленский 11 раз поблагодарил Трампа в разговоре после победы на выборах

15 ноября, 2019, 20:00

Апрельский разговор, в отличие от июльского, не содержал никакой политической составляющей

Об этом сообщает NV.ua.

Разговор состоялся 21 апреля, как раз в день второго тура выборов в Украине, когда стал ясен их победитель.

В отличие от звонка 25 июля, который вызвал начало расследования в отношении Трампа и может привести к его импичменту, апрельский разговор не содержит никакой политической составляющей: хозяин дома поздравляет Зеленского с победой, а тот, в ответ, благодарит его - всего 11 раз за время разговора - и приглашает на инаугурацию, и вообще в Украину.