 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ринат" просил Суркова разрешения поехать в оккупированный Донецк, - JIT

"Ринат" просил Суркова разрешения поехать в оккупированный Донецк, - JIT

Владислав Сурков
Владислав Сурков
фото: reuters
В июля 2014 года помощник президента России, куратор террористических организаций "ДНР / ЛНР" Владислав Сурков в Москве встречался с человеком, обозначенным как "Ринат", который просил у россиян разрешения приехать в оккупированный Донецк

Об этом Сурков сказал в разговоре с одним из главарей "ДНР" русским Алексеем Бородаем, запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу сбитого самолета рейса MH17 ( JIT ).

Разговор датируется 3 июля 2014 года.

В ней говорится, что "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном", а также просил Суркова разрешения приехать в Донецк. Продолжение разговора между Бородаем и Сурковым касалось украинского олигарха Рината Ахметова.

"Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал 3 часа в ресторане", - говорит Сурков. При этом он назвал разговор с "Ринатом" "длинным и бессмысленным".

Сурков рассказал, что "бывший патрон" "Рината" предлагал ему участвовать в переговорах на стороне боевиков "ДНР". "Ну, конечно, ответ был понятным, что это невозможно с его стороны", - сказал Сурков.

Помощник Путина добавил, что "Ринат" "все говорил о мире, о мире, о мире, очень хорошо отзывался о тебе, а также очень хорошо говорил о Ходаковского и Пургина (главари боевиков, - ред.)".

Также Сурков рассказал, что "Ринат" спросил, можно ли ему приехать в Донецк. "Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не делать. Саша, у него плохие цели. Он будет вас только раскладывать", - сказал помощник Путина.

После этого Бородай рассказал, что у него есть "интересная статистика". "О потребления газа. Понятно, что все предприятия области - она же республика - упали раза в три в среднем кроме ахметовских", - сказал боевик.

Он добавил, что, по имеющимся данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики Игоря (Беса) Безлер и Александра Ходаковского.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать