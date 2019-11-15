"Ринат" просил Суркова разрешения поехать в оккупированный Донецк, - JIT

15 ноября, 2019, 10:59

В июля 2014 года помощник президента России, куратор террористических организаций "ДНР / ЛНР" Владислав Сурков в Москве встречался с человеком, обозначенным как "Ринат", который просил у россиян разрешения приехать в оккупированный Донецк

Об этом Сурков сказал в разговоре с одним из главарей "ДНР" русским Алексеем Бородаем, запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу сбитого самолета рейса MH17 ( JIT ).

Разговор датируется 3 июля 2014 года.

В ней говорится, что "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном", а также просил Суркова разрешения приехать в Донецк. Продолжение разговора между Бородаем и Сурковым касалось украинского олигарха Рината Ахметова.

"Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал 3 часа в ресторане", - говорит Сурков. При этом он назвал разговор с "Ринатом" "длинным и бессмысленным".

Сурков рассказал, что "бывший патрон" "Рината" предлагал ему участвовать в переговорах на стороне боевиков "ДНР". "Ну, конечно, ответ был понятным, что это невозможно с его стороны", - сказал Сурков.

Помощник Путина добавил, что "Ринат" "все говорил о мире, о мире, о мире, очень хорошо отзывался о тебе, а также очень хорошо говорил о Ходаковского и Пургина (главари боевиков, - ред.)".

Также Сурков рассказал, что "Ринат" спросил, можно ли ему приехать в Донецк. "Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не делать. Саша, у него плохие цели. Он будет вас только раскладывать", - сказал помощник Путина.

После этого Бородай рассказал, что у него есть "интересная статистика". "О потребления газа. Понятно, что все предприятия области - она же республика - упали раза в три в среднем кроме ахметовских", - сказал боевик.

Он добавил, что, по имеющимся данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики Игоря (Беса) Безлер и Александра Ходаковского.