Путин потребовал разведения войск по всей линии разграничения
15 ноября, 2019, 08:54
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разведения войск на Донбассе по всей линии разграничения
Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает hromadske .
"Понимаете, по всей линии надо развести, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал Путин.
Российский президент также приветствовал разведение сил в Золотом и Петровском.
"То, что сделано разведения сил в этих двух точках, - это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинской власти, так и действия непризнанных республик", - сказал Путин.
- Напомним, ранее ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском.
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