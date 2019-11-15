Путин потребовал разведения войск по всей линии разграничения

15 ноября, 2019, 08:54

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разведения войск на Донбассе по всей линии разграничения

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает hromadske .

"Понимаете, по всей линии надо развести, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал Путин.

Российский президент также приветствовал разведение сил в Золотом и Петровском.

"То, что сделано разведения сил в этих двух точках, - это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинской власти, так и действия непризнанных республик", - сказал Путин.