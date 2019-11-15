Путин потребовал пролонгации закона об особом статусе Донбасса
Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС, передает Общественное.
"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано " ЛНР "и" ДНР ", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он.
По мнению Путина, в случае отсутствия закона об особом статусе, теряет смысл и формула Штайнмайера, ведь она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".
Он напомнил, что 31 декабря 2019-му действующий закон теряет силу.
"31-го истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос", - сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения.
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