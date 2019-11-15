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Espreso.tvОбществоПутин потребовал пролонгации закона об особом статусе Донбасса

Путин потребовал пролонгации закона об особом статусе Донбасса


фото: reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС, передает Общественное.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано " ЛНР "и" ДНР ", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он.

По мнению Путина, в случае отсутствия закона об особом статусе, теряет смысл и формула Штайнмайера, ведь она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".

Он напомнил, что 31 декабря 2019-му действующий закон теряет силу.

"31-го истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос", - сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения.

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