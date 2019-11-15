Польша разрывает Ямальский контракт и с 2023 годапрекращает покупать российский газ

15 ноября, 2019, 14:54

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует полностью перестать покупать газ у российского "Газпрома" после завершения 31 декабря 2022 года так называемого Ямальского договора между обеими сторонами

Об этом в пятницу сообщила PGNiG, выполняя положения двустороннего договора, предусматривающего информирование "Газпрома" с трехлетним опережением о намерениях по дальнейшему сотрудничеству, передает Polsat News.

В PGNiG отметили, что предыдущие мероприятия компании, связанные с диверсификацией направлений импорта газа в Польшу после 2022 года, в частности, подписание контрактов на поставку сжиженного газа, приобретение месторождений природного газа в Северном море и мероприятия, осуществляемые оператором транспортной системы в рамках развития газотранспортной системы, являются подходящими для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют закончить действие Ямальского договора в соответствии с его положениями.

Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставку примерно 10 млрд кубометров газа в год. Согласно навязанному "Газпромом" принципу "бери или плати", Польша должна принимать не менее 8,7 млрд кубометров российского газа.

Вице-президент PGNiG Мацей Возняк заявил, что в 2023 году компания сможет покрыть внутренний спрос на газ в размере более 24 млрд кубометров.

Одним из альтернативных источников газа станет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу и Данию, который планируется ввести в действие осенью 2022 года.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Еще часть потребностей буде покрывать отечественная добыча.