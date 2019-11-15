Парламент и Кабмин хотят легализовать самые опасные азартные игры – Институт будущего

15 ноября, 2019, 10:18

Правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса создает условия для стимулирования высоко рисковых азартных игр, таких как букмекерство и онлайн ставок, которые, конечно, более прибыльные, но одновременно и наиболее вредные с точки зрения адиктивности (зависимости) игроков.

Такое мнение высказал Александр Чебаненко, эксперт Украинского института будущего.

По словам эксперта, вместо того чтобы ужесточать требования к мониторингу высоко рисковых игр, законопроект упрощает систему их мониторинга, не содержит инструментов защиты игроков от мошенничества со стороны букмекеров в соответствии с мировыми бетинговими стандартами, не содержит требований по страхованию выигрышей в букмекерстве.

Чебаненко заявил, что проект закона носит чисто протекционистский характер: "Трудно не усомниться в отсутствии фаворитизма по отношению к крупным игрокам-букмекерам, которых некоторые нормы выводят из-под действия ограничений, установленных законопроектом, в первую очередь, по офшорной деятельности и связей со страной-агрессором".

Кроме того, эксперт отметил, что в законопроекте присутствуют дискриминационные нормы в отношении, как это ни странно, государственных лотерей, то есть игр с наименьшей степенью привыкания игроков, и в этом тоже можно усмотреть протекционизм в пользу букмекеров.

"Поскольку потребность определенной части общества в получении денег без приложения усилий будет существовать всегда, легализация игорного бизнеса крайне необходима. Но государство не вправе использовать социальный инфантилизм определенных граждан, организуя условия для достаточно законного отбора денег у них", - считает Чебаненко.

Эксперт Института будущего уверен, что законопроект № 2285 нельзя принимать в таком виде.

Как сообщалось ранее, 60% украинцев считают, что власти не должны легализовать азартные игры.