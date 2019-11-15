Опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского

15 ноября, 2019, 16:46

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает CNN.

Телефонный разговор состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на президентских выборах, за два месяца до телефонного звонка 25 июля, который находится в центре расследования о импичмента Трампа.

Согласно стенограмме, Трамп поздравил Зеленского с победой и заявил, "что не сомневается, что вы будете прекрасным президентом". Он также пригласил Зеленского в Белый дом.

В отличие от разговора 25 июля, данная стенограмма не содержит упоминаний о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне, а также о выборах президента США 2016 года.

"У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас", - говорил тогда Трамп.

По словам американского лидера, он "ждет с нетерпением" совместную работу с Зеленским в будущем.

"Есть много вещей, которые нам стоит обсудить", - сказал Трамп.

Трамп в последнее время неоднократно упоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений, как и в разговоре 25 июля, в частности, не было намеков на необходимость расследования против Джо Байдена и его сына.