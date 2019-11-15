Опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского
Об этом сообщает CNN.
Телефонный разговор состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на президентских выборах, за два месяца до телефонного звонка 25 июля, который находится в центре расследования о импичмента Трампа.
Согласно стенограмме, Трамп поздравил Зеленского с победой и заявил, "что не сомневается, что вы будете прекрасным президентом". Он также пригласил Зеленского в Белый дом.
В отличие от разговора 25 июля, данная стенограмма не содержит упоминаний о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне, а также о выборах президента США 2016 года.
"У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас", - говорил тогда Трамп.
По словам американского лидера, он "ждет с нетерпением" совместную работу с Зеленским в будущем.
"Есть много вещей, которые нам стоит обсудить", - сказал Трамп.
Трамп в последнее время неоднократно упоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений, как и в разговоре 25 июля, в частности, не было намеков на необходимость расследования против Джо Байдена и его сына.
The White House has just released a transcript of the first (21 Apr) Trump Zelensky call asMarie Yovanovitch takes her seat at the impeachment hearing. @the_hindu pic.twitter.com/AgLHTrGLnf- Sriram Lakshman (@slakster) November 15, 2019
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-