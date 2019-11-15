Netflix изменит карту Польши в сериале об украинце Демьянюке

15 ноября, 2019, 18:11

Сервис обвинили в переписывании истории - в ответ он изменит контент

Об этом сообщает Variety.

Netflix изменит карту Польши в документальном сериале "Дьявол по соседству" об украинце Иване Демьянюке, которого подозревали в сотрудничестве с нацистами и преступлениях против человечности.

Теперь к карте страны добавят пометки, чтобы избежать недоразумений. В сервисе не уточнили, как именно будут выглядеть пометки. Однако согласно заявлению Netflix, редактирование прояснит, что концентрационные лагеря в Польше построил нацистский режим, который оккупировал страну в 1939-45 годах.

12 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии "Дьявола по соседству". На ней были указаны нацистские лагеря в современных границах Польши.

По мнению Моравецкого, это не только неправильно, но еще и вводит зрителей в заблуждение. Премьер-министр считает, что карта показывает Польшу независимым государством, которое поддерживало нацистский режим. Он обратился к главе Netflix Риду Хастингсу в открытом письме с просьбой исправить ошибку.

Напомним, на Ивана Демьянюка охотились спецслужбы пяти держав - СССР, США, Израиля, Германии и Испании. Его обвинили в причастности к массовым убийствам 28 тысяч человек. Судебные заседания по его делу проходили в театре, куда на него пришло посмотреть всего 800 тысяч зрителей. Его приговорили к повешению, но повесить не успели. В конце концов он умер на свободе, не дожив меньше месяца до своего 92-летия.