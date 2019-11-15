Нефедов рассказал, когда заработает новая таможня

15 ноября, 2019, 18:04

Председатель Государственной таможенной службы Макс Нефедов заявил о завершении регистрации промежуточной структуры таможни

Об этом он написал в своем Facebook.

"По состоянию на утро наконец зарегистрированы все 16 таможен. Напоминаю, это промежуточная структура - из 26 делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужно изменения в закон, которые уже в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - написал Нефедов.

На все 16 таможен назначены исполняющие обязанности. Это либо бывшие руководители ликвидируемых таможен, заместители руководителей, руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата. Все согласились на понижение в должности.

"Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и стартовать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - говорится в заметке.