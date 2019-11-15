Нам нужно отомстить Украине - футболист сборной Сербии
15 ноября, 2019, 19:40
Полузащитник сборной Сербии Тадич планирует отомстить Украине за поражение 0:5 во Львове
Об этом сообщает Mondo.
Хавбек сборной Сербии и амстердамского "Аякса" Тадич поделился ожиданиями от заключительного матча отбора Евро-2020 со сборной Украины.
"Нам нужно отомстить Украине за то, что было. Нужно приложить гораздо больше усилий, тогда наверное будем вознаграждены", - сказал футболист.
После 9-го тура у Сербии третье место и 13 зачетных пунктов. Для выхода на чемпионат Европы команде нужно побеждать сборную Украины, и надеяться, что португальцы потеряют очки в матче с Люксембургом.
Встреча Сербия - Украина состоится 17 ноября. Начало в 16:00.
- 14 ноября, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на классе победила соперников из Люксембурга со счетом 3:2.
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6:0 .
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