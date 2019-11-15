 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНам нужно отомстить Украине - футболист сборной Сербии

Нам нужно отомстить Украине - футболист сборной Сербии


фото: REUTERS
Полузащитник сборной Сербии Тадич планирует отомстить Украине за поражение 0:5 во Львове

Об этом сообщает Mondo.

Хавбек сборной Сербии и амстердамского "Аякса" Тадич поделился ожиданиями от заключительного матча отбора Евро-2020 со сборной Украины.

"Нам нужно отомстить Украине за то, что было. Нужно приложить гораздо больше усилий, тогда наверное будем вознаграждены", - сказал футболист.

После 9-го тура у Сербии третье место и 13 зачетных пунктов. Для выхода на чемпионат Европы команде нужно побеждать сборную Украины, и надеяться, что португальцы потеряют очки в матче с Люксембургом.

Встреча Сербия - Украина состоится 17 ноября. Начало в 16:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать