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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине обнаружили захоронение воинов УПА

На Ривненщине обнаружили захоронение воинов УПА

В Володимирецком районе Ривненской области в селе Березовка археологи нашли коллективное захоронение воинов УПА

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.

"На Володимиретчине раскопали братскую могилу воинов УПА. В 80-е годы это место закатали в асфальт и приказали не вспоминать", - говорится в сообщении.

Захоронение нашли под слоем асфальта возле карьера. Все тела имеют признаки насильственной смерти: черепа раззбиты, один имеет след от пули. Археологи утверждают, что тела здесь хоронили в несколько этапов. Предполагают, что захоронение произведено после окончания Второй Мировой войны.

Руководитель археологической экспедиции Владимир Харчук рассказал, что в захоронении нашли останки 14 тел. Некоторые из них похоронены вместе (по двое и по трое в одной могиле).

 
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