На Полтавщине агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы

15 ноября, 2019, 21:16

В Полтавской области на 12 лет осудили агента ФСБ России, которого летом разоблачила контрразведка СБУ

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

"Бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины в течение 2014-2019 годов передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавской области и в Украине в целом", - рассказали в пресс служба.

Отмечают, что собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России.

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.