15 ноября, 2019, 15:45

На Киевщине полиция предупредила заказное убийство адвоката и задержала организатора преступления

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Житель Львовщины нанял киллера для убийства руководителя адвокатского бюро. Однако правоохранители инсценировали убийство - и спасли жизнь человека", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации оперативники Национальной полиции задержали организатора особо тяжкого преступления.

Отметим, что в начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Во время ее отработки была установлена личность будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.