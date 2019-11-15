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Espreso.tvОбществоНа Киевщине полиция предупредила заказное убийство адвоката

На Киевщине полиция предупредила заказное убийство адвоката

На Киевщине полиция предупредила заказное убийство адвоката и задержала организатора преступления

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Житель Львовщины нанял киллера для убийства руководителя адвокатского бюро. Однако правоохранители инсценировали убийство - и спасли жизнь человека", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации оперативники Национальной полиции задержали организатора особо тяжкого преступления.

Отметим, что в начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Во время ее отработки была установлена личность будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.

 

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