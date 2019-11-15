На Киевщине полиция предупредила заказное убийство адвоката
15 ноября, 2019, 15:45
На Киевщине полиция предупредила заказное убийство адвоката и задержала организатора преступления
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Житель Львовщины нанял киллера для убийства руководителя адвокатского бюро. Однако правоохранители инсценировали убийство - и спасли жизнь человека", - говорится в сообщении.
В результате спецоперации оперативники Национальной полиции задержали организатора особо тяжкого преступления.
Отметим, что в начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Во время ее отработки была установлена личность будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.
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