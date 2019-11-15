Макрон увидел, что Украина выполнила все условия для "нормандского" саммита
15 ноября, 2019, 19:47
В Офисе президента рассказали подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Макрон подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.
"В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.
Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку встречи. Зеленский сообщил Макрону об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции.
- Ранее в канцелярии президента Франции сообщили, что "нормандский саммит" состоится 9 декабря .
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