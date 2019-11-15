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Espreso.tvОбществоМакрон увидел, что Украина выполнила все условия для "нормандского" саммита

Макрон увидел, что Украина выполнила все условия для "нормандского" саммита

В Офисе президента рассказали подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Макрон подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.

"В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку встречи. Зеленский сообщил Макрону об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции.

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