Макрон увидел, что Украина выполнила все условия для "нормандского" саммита

15 ноября, 2019, 19:47

В Офисе президента рассказали подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Макрон подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.

"В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку встречи. Зеленский сообщил Макрону об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции.