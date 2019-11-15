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Espreso.tvОбществоКняжицкий о продаже земли иностранцам: должен быть контроль за тем, какие эти деньги и откуда берутся

Княжицкий о продаже земли иностранцам: должен быть контроль за тем, какие эти деньги и откуда берутся


фото: eurosolidarity
13 ноября Рада предварительно поддержала закон о рынке земли

Об этом народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

"Референдум это обычная пиарная вещь еще и потому, что нам надо контролировать не то, чтобы это не были иностранные средства, а следить, что это за деньги. Если это средства честного фермера, из Австрии или Германии хочет совместно с украинским фермером здесь выращивать органическую продукцию, то мы должны это только поддерживать, а не запрещать. Если это средства агрессора, мы должны это запретить. Должен быть контроль за тем, какие эти деньги и откуда они берутся ", - заявил Николай Княжицкий.

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По его словам, закон о рынке земли, который Рада поддержала в первом чтении, - "это не создание рынка земли, это антириночные действия, которые создадут монополистов непонятного происхождения, а к справедливому рынке земли, который у европейских странах, не имеет никакого отношения" .

"Во всех европейских странах могут покупать землю граждане других европейских стран, страны вне ЕС - не могут. У нас предлагается уничтожить рынок и построить монопольную систему непонятно под кого, возможно, под агрессора", - добавил народный депутат.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект о рынке земли в первом чтении.

  • 11 ноября Президент Украины записал видеообращение, в котором заявил, что компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае , если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.
  • Председатель Парламента Разумков заявил , что референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением закона не будет

 

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