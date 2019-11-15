Княжицкий о продаже земли иностранцам: должен быть контроль за тем, какие эти деньги и откуда берутся
Об этом народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV
"Референдум это обычная пиарная вещь еще и потому, что нам надо контролировать не то, чтобы это не были иностранные средства, а следить, что это за деньги. Если это средства честного фермера, из Австрии или Германии хочет совместно с украинским фермером здесь выращивать органическую продукцию, то мы должны это только поддерживать, а не запрещать. Если это средства агрессора, мы должны это запретить. Должен быть контроль за тем, какие эти деньги и откуда они берутся ", - заявил Николай Княжицкий.
Читайте также: Не более 200 га в одни руки и без россиян: что предлагает законопроект о рынке земли. Инфографика
По его словам, закон о рынке земли, который Рада поддержала в первом чтении, - "это не создание рынка земли, это антириночные действия, которые создадут монополистов непонятного происхождения, а к справедливому рынке земли, который у европейских странах, не имеет никакого отношения" .
"Во всех европейских странах могут покупать землю граждане других европейских стран, страны вне ЕС - не могут. У нас предлагается уничтожить рынок и построить монопольную систему непонятно под кого, возможно, под агрессора", - добавил народный депутат.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект о рынке земли в первом чтении.
- 11 ноября Президент Украины записал видеообращение, в котором заявил, что компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае , если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.
- Председатель Парламента Разумков заявил , что референдума о продаже земли иностранцам перед вторым чтением закона не будет
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-