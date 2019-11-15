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Espreso.tvОбществоFacebook включает камеру на IPhone без ведома пользователей

Facebook включает камеру на IPhone без ведома пользователей


фото: lifewire
Facebook активирует камеру устройства без ведома пользователя

Об этом пишет The Next Web со ссылкой на сообщения "Joshua Maddux" в Twitter.

Пользователь сообщил о "необычном поведении", которое происходит в приложении Facebook для iOS. В кадрах, которыми он поделился, видно, как его камера активно работает на заднем плане, когда он просматривает страницы в соцсети.

Проблема становится очевидной из-за ошибку, которая отображает изображения камеры в крохотной полоске на левой стороне "экрана, когда вы открываете фотографию в приложении и проводите пальцем вниз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Facebook подтвердил проблему, назвав ее ошибкой.

"Недавно мы обнаружили, что наше iOS-приложение неправильно работает. Во время ошибки приложение частично переходит к экрану камеры", - заявил представитель Facebook Гай Розен.

 

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