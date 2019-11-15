Facebook включает камеру на IPhone без ведома пользователей
Об этом пишет The Next Web со ссылкой на сообщения "Joshua Maddux" в Twitter.
Пользователь сообщил о "необычном поведении", которое происходит в приложении Facebook для iOS. В кадрах, которыми он поделился, видно, как его камера активно работает на заднем плане, когда он просматривает страницы в соцсети.
Проблема становится очевидной из-за ошибку, которая отображает изображения камеры в крохотной полоске на левой стороне "экрана, когда вы открываете фотографию в приложении и проводите пальцем вниз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Facebook подтвердил проблему, назвав ее ошибкой.
"Недавно мы обнаружили, что наше iOS-приложение неправильно работает. Во время ошибки приложение частично переходит к экрану камеры", - заявил представитель Facebook Гай Розен.
Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl- Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 ноября 2019 г.
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