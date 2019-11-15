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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Италия без проблем разгромила Боснию и Герцеговину

Евро-2020: Италия без проблем разгромила Боснию и Герцеговину


фото: REUTERS
В матче 9-го тура отбора на Евро-2020 сборная Италии поиздевалась над Боснией и Герцеговиной, разгромив соперника со счетом 3: 0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отборочный раунд Евро-2020

15 ноября

Группа J

Босния и Герцеговина - Италия 0: 3

Голы: Ачерби, 21 Инсинье, 37, Белотти, 53

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