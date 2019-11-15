Евро-2020: Италия без проблем разгромила Боснию и Герцеговину
15 ноября, 2019, 23:37
В матче 9-го тура отбора на Евро-2020 сборная Италии поиздевалась над Боснией и Герцеговиной, разгромив соперника со счетом 3: 0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Отборочный раунд Евро-2020
15 ноября
Группа J
Босния и Герцеговина - Италия 0: 3
Голы: Ачерби, 21 Инсинье, 37, Белотти, 53
- 15 ноября во матчи 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Греции победила армян с минимальным счетом 1: 0.
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Норвегии поиздевалась над Фарерскими островами , разгромив соперника со счетом 4: 0.
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