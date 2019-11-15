Евро-2020: результаты всех матчей четверга
15 ноября, 2019, 08:08
14 ноября были сыграны 7 матчей 9-го тура отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 9-й тур
15 октября
Группа А
Англия - Черногория 7: 0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 Кейн, 19, 24, 37, Решфорд, 30 Шофранац, 66 (аг), Эбрахам, 84
Чехия - Косово 2: 1
Голы: Крал, 71, Челустка, 79 - Нухи, 50
Группа В
Португалия - Литва 6: 0
Голы: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Пицци, 52, Пациенсия, 56, Силва, 63
Сербия - Люксембург 3: 2
Голы: Митрович, 11, 43, Радонич, 70 - Родригеш, 54, Турпель, 72
Группа Н
Турция - Исландия 0: 0
Албания - Андорра 2: 2
Голы: Балай, 6, Манай, 55 - Мартинес, 18, 48
Франция - Молдова 2: 1
Голы: Варан, 35, Жиру, 79 (пен) - Раце, 9
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