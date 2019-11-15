 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей четверга

Евро-2020: результаты всех матчей четверга


фото: REUTERS
14 ноября были сыграны 7 матчей 9-го тура отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 9-й тур

15 октября

Группа А

Англия - Черногория 7: 0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 11 Кейн, 19, 24, 37, Решфорд, 30 Шофранац, 66 (аг), Эбрахам, 84

Чехия - Косово 2: 1

Голы: Крал, 71, Челустка, 79 - Нухи, 50

Группа В

Португалия - Литва 6: 0

Голы: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Пицци, 52, Пациенсия, 56, Силва, 63

Сербия - Люксембург 3: 2

Голы:   Митрович, 11, 43, Радонич, 70 - Родригеш, 54, Турпель, 72

Группа Н

Турция - Исландия 0: 0

Албания - Андорра 2: 2

Голы: Балай, 6, Манай, 55 - Мартинес, 18, 48

Франция - Молдова 2: 1

Голы: Варан, 35, Жиру, 79 (пен) - Раце, 9

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать