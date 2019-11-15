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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы

Евро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы


фото: uefa.com
15 ноября будут сыграны 8 матчей 9-го тура отбора Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

9-й тур

15 ноября

Группа D

21:45 Швейцария - Грузия

21:45 Дания - Гибралтар

Группа F

21:45 Испания - Мальта

21:45 Румыния - Швеция, "Футбол 2"

19:00 Норвегия - Фарерские острова

Группа J

19:00 Финляндия - Лихтенштейн

19:00 Армения - Греция, "Футбол 2"

21:45 Босния и Герцеговина - Италия, "Футбол 1"

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