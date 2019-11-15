Евро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы
15 ноября, 2019, 09:00
15 ноября будут сыграны 8 матчей 9-го тура отбора Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
9-й тур
15 ноября
Группа D
21:45 Швейцария - Грузия
21:45 Дания - Гибралтар
Группа F
21:45 Испания - Мальта
21:45 Румыния - Швеция, "Футбол 2"
19:00 Норвегия - Фарерские острова
Группа J
19:00 Финляндия - Лихтенштейн
19:00 Армения - Греция, "Футбол 2"
21:45 Босния и Герцеговина - Италия, "Футбол 1"
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