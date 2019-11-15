 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕвро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 9-го тура

Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 9-го тура


фото: ffu.ua
После 9-го тура квалификации ЕВРР 2020 сборная Украины занимает первое место и ждет последний матч отбора

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

14 ноября сборная Украины пропускала 9-й тур отбора на чемпионат Европы 2020 Национальная команда занимает первое место и перед последним матчем квалификации недостижима для соперников, в активе сборной Украины 19 зачетных пунктов.

Свою игру не пропускала сборная Португалии, после того, как потеряла в Киеве шансы выйти на Евро с первого места, разгромила в домашнем матче соперников из Литвы со счетом 7: 0. После 9-го тура в активе Португалии 14 очков и соответственно второе место в группе В, а Литва уже позорно закончила выступления на отборе Евро-2020. В национальной команды всего лишь 1 пункт, который является одним из худших результатов в истории квалификационных раундов сборной Литвы.

В параллельном матче отношения выясняли сборные Сербии и Люксембурга. Команда выдали боевой матч, в котором победу одержали сербы, со счетом 3: 2. После 9-го тура сборная Сербии занимает третье место и имеет в активе 13 очков, у команды есть шансы обогнать Португалию, в последнем туре, для этого нужно, чтобы португальцы потеряли очки в матче с Люксембургом, который идет четвертым с 4 очками. Сербы же настроены бороться за победу в матче с Украиной.

Матчи 10-го тура отбора Евро-2020 в группе В, будут проведены в воскресенье, 17 ноября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

15 ноября, 2019 пятница

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать