Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 9-го тура

15 ноября, 2019, 13:01

После 9-го тура квалификации ЕВРР 2020 сборная Украины занимает первое место и ждет последний матч отбора

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

14 ноября сборная Украины пропускала 9-й тур отбора на чемпионат Европы 2020 Национальная команда занимает первое место и перед последним матчем квалификации недостижима для соперников, в активе сборной Украины 19 зачетных пунктов.

Свою игру не пропускала сборная Португалии, после того, как потеряла в Киеве шансы выйти на Евро с первого места, разгромила в домашнем матче соперников из Литвы со счетом 7: 0. После 9-го тура в активе Португалии 14 очков и соответственно второе место в группе В, а Литва уже позорно закончила выступления на отборе Евро-2020. В национальной команды всего лишь 1 пункт, который является одним из худших результатов в истории квалификационных раундов сборной Литвы.

В параллельном матче отношения выясняли сборные Сербии и Люксембурга. Команда выдали боевой матч, в котором победу одержали сербы, со счетом 3: 2. После 9-го тура сборная Сербии занимает третье место и имеет в активе 13 очков, у команды есть шансы обогнать Португалию, в последнем туре, для этого нужно, чтобы португальцы потеряли очки в матче с Люксембургом, который идет четвертым с 4 очками. Сербы же настроены бороться за победу в матче с Украиной.

Матчи 10-го тура отбора Евро-2020 в группе В, будут проведены в воскресенье, 17 ноября.