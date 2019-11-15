Евро-2020: Греция минимально победила армян
15 ноября, 2019, 21:06
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Греции победила армян с минимальным счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 9-го тура национальная команда Греции занимает третье имея в активе 11 пунктов, армяне расположились сзади, на четвертом месте с 10 зачетными баллами.
Отборочный раунд Евро-2020
15 ноября
Группа J
Армения - Греция 0:1
Голы: Лимниос, 34
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Норвегии поиздевалась над Фарерскими островами, разгромив соперника со счетом 4:0.
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