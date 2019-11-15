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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Греция минимально победила армян

Евро-2020: Греция минимально победила армян


фото: REUTERS
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Греции победила армян с минимальным счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 9-го тура национальная команда Греции занимает третье имея в активе 11 пунктов, армяне расположились сзади, на четвертом месте с 10 зачетными баллами.

Отборочный раунд Евро-2020

15 ноября

Группа J

Армения - Греция 0:1

Голы: Лимниос, 34

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