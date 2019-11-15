Евро-2020: благодаря победе над румынами Швеция гарантировала участие в турнире
15 ноября, 2019, 23:55
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Швеции победила Румынию со счетом 2: 0, и вышла в финальную часть турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 9-го тура отбора на чемпионат Европы 2020 национальная команда Швеции занимает второе место и гарантированно выступит в финальной части турнира. Румыны идут третьими, имея в активе 14 очков.
Отборочный турнир Евро-2020
15 ноября
Группа F
Румыния - Швеция 0: 2
Голы Берг, 18 Куайсон, 34
- 15 ноября во матчи 9-го тура отбора на Евро-2020 с Бирна Италии поиздевалась над Боснией и Герцеговиной, разгромив соперника со счетом 3: 0.
- 15 ноября во матчи 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Греции победила армян с минимальным счетом 1: 0.
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Норвегии поиздевалась над Фарерскими островами , разгромив соперника со счетом 4: 0.
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