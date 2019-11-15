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Espreso.tvСпортЕвро-2020: благодаря победе над румынами Швеция гарантировала участие в турнире

Евро-2020: благодаря победе над румынами Швеция гарантировала участие в турнире


фото: REUTERS
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Швеции победила Румынию со счетом 2: 0, и вышла в финальную часть турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

После 9-го тура отбора на чемпионат Европы 2020 национальная команда Швеции занимает второе место и гарантированно выступит в финальной части турнира. Румыны идут третьими, имея в активе 14 очков.

Отборочный турнир Евро-2020

15 ноября

Группа F

Румыния - Швеция 0: 2

Голы Берг, 18 Куайсон, 34

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