Джокович назвал теннисиста, который его мотивирует
Об этом сообщает Daily Express .
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Ферера (0: 2) в матче Итогового турнира ATP.
"Меня мотивирует то, как играет Роджер. Он показывает мне и всем окружающим, что это возможно в принципе. Увлекаюсь ним и всем, что он делает на корте. То, чего он достиг за все эти годы и то, что он продолжает делать сегодня - просто феноменально. Роджер - образец для подражания даже для меня - несмотря на то, что он является одним из главных соперников в моей карьере ", - высказался теннисист.
Победа Федерера над Джоковичем оставила серба за бортом розыгрыша ATP Finals. Швейцарский теннисист благодаря успешному матча пробился в полуфинал соревнований.
- 5 ноября експерша ракетка мира Новак Джокович заявил, что не планирует в ближайшее время завершать теннисную карьеру
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