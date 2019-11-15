Джокович назвал теннисиста, который его мотивирует

15 ноября, 2019, 23:22

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что швейцарец Роджер Феррер его мотивирует

Об этом сообщает Daily Express .

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Ферера (0: 2) в матче Итогового турнира ATP.

"Меня мотивирует то, как играет Роджер. Он показывает мне и всем окружающим, что это возможно в принципе. Увлекаюсь ним и всем, что он делает на корте. То, чего он достиг за все эти годы и то, что он продолжает делать сегодня - просто феноменально. Роджер - образец для подражания даже для меня - несмотря на то, что он является одним из главных соперников в моей карьере ", - высказался теннисист.

Победа Федерера над Джоковичем оставила серба за бортом розыгрыша ATP Finals. Швейцарский теннисист благодаря успешному матча пробился в полуфинал соревнований.