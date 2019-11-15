Для исключения Скороход из фракции достаточно голосов, для Полякова нужно еще 5 - Арахамия

15 ноября, 2019, 16:39

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для исключения нардепа Анны Скороход уже собрали голоса, для Антона Полякова необходимо получить еще 5 голосов из 16

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы только сейчас подводим результаты голосования по госпоже Скороход - там подавляющее большинство, уже известно все. Относительно господина Полякова у нас осталось 16 голосов, и 5 из них нужны за исключение, иначе оно не произойдет", - рассказал Арахамия.

Он также отметил, что некоторые члены фракции, которые голосовали против исключения Полякова, изменили свое мнение после того, как он выложил информацию в Telegram.

"После того, как господин Поляков сфотографировал и выложил в своем Telegram-канале эти сведения - три человека пришли и изменили свое мнение с "против" на "за"... Они возмутились, что идет процесс голосования, а он делает из этого шоу", - сказал Арахамия.