Для исключения Скороход из фракции достаточно голосов, для Полякова нужно еще 5 - Арахамия
Об этом он рассказал в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы только сейчас подводим результаты голосования по госпоже Скороход - там подавляющее большинство, уже известно все. Относительно господина Полякова у нас осталось 16 голосов, и 5 из них нужны за исключение, иначе оно не произойдет", - рассказал Арахамия.
Он также отметил, что некоторые члены фракции, которые голосовали против исключения Полякова, изменили свое мнение после того, как он выложил информацию в Telegram.
"После того, как господин Поляков сфотографировал и выложил в своем Telegram-канале эти сведения - три человека пришли и изменили свое мнение с "против" на "за"... Они возмутились, что идет процесс голосования, а он делает из этого шоу", - сказал Арахамия.
- По словам нардепа Дубинского, из парламентской фракции "Слуги народа" уже исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова.
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