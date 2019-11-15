Для Еристовского ГОК - бортовой автомобиль КрАЗ- 5401Н2

15 ноября, 2019, 10:36

"АвтоКрАЗ" выполнил очередной заказ горняков. ЕГОК получит бортовой автомобиль с тентом на базе шасси КрАЗ-5401H2. Бортовая платформа и тент изготовлены ООО "Завод специального оборудования" (г.Ирклиев).

Представители заказчика провели осмотр и техническую приемку техники, отметили, что планируют использовать автомобиль как на территории комбината, так и в условиях городского цикла для перевозки различных грузов, требующих защиты от воздействия окружающей среды. В частности, речь шла о перевозке запасных частей, которые нужно доставлять от пункта доставки в склады, для ремонта и обслуживания автопарка предприятия

КрАЗ-5401H2 колесной формулы 4х2; грузоподъемность 7 тонн; монтажная длина рамы - 4030 мм; двигатель дизельный, Евро-5, мощностью 160 л.с., с турбонаддувом, рядный, 6-цилиндровый; есть кондиционер; КПП-механическая, 6-ступенчатая; сцепление - сухое, однодисковое; сиденья на пневматической подушке, оборудованные ремнями безопасности.

КрАЗ-5401H2 предназначен для монтажа надстроек промышленного назначения и технологического оборудования. Может быть выполнен как с короткой, так и удлиненной базой.

Стоит отметить, что ЧАО "АвтоКрАЗ" систематически поставляет продукцию для отечественных ГОКов, в частности: вахтовые машины, автотопливозаправщики, автоцистерны, бортовые грузовики. Спецтранспорт на базе КрАЗа используется для перевозки горняков по территории предприятий и к местам добычи, для доставки топлива, технической и питьевой воды, ликвидации пожаров и др. Такое партнерство социально ориентировано, взаимовыгодно и эффективно.