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Espreso.tvОбществоДля Еристовского ГОК - бортовой автомобиль КрАЗ- 5401Н2

Для Еристовского ГОК - бортовой автомобиль КрАЗ- 5401Н2

"АвтоКрАЗ" выполнил очередной заказ горняков. ЕГОК получит бортовой автомобиль с тентом на базе шасси КрАЗ-5401H2. Бортовая платформа и тент изготовлены ООО "Завод специального оборудования" (г.Ирклиев).

Представители заказчика провели осмотр и техническую приемку техники, отметили, что планируют использовать автомобиль как на территории комбината, так и в условиях городского цикла для перевозки различных грузов, требующих защиты от воздействия окружающей среды. В частности, речь шла о перевозке запасных частей, которые нужно доставлять от пункта доставки в  склады,  для ремонта и обслуживания автопарка предприятия

КрАЗ-5401H2 колесной формулы 4х2; грузоподъемность 7 тонн; монтажная длина рамы - 4030 мм; двигатель дизельный, Евро-5, мощностью 160 л.с., с турбонаддувом, рядный, 6-цилиндровый; есть кондиционер; КПП-механическая, 6-ступенчатая; сцепление - сухое, однодисковое; сиденья на пневматической подушке, оборудованные ремнями безопасности. 

КрАЗ-5401H2 предназначен  для монтажа надстроек промышленного назначения и технологического оборудования. Может быть выполнен  как с короткой, так и удлиненной базой.

Стоит отметить, что ЧАО "АвтоКрАЗ" систематически поставляет продукцию для отечественных ГОКов, в частности: вахтовые машины, автотопливозаправщики, автоцистерны, бортовые грузовики. Спецтранспорт на базе КрАЗа используется для перевозки горняков по территории предприятий и к местам добычи, для доставки топлива, технической и питьевой воды, ликвидации пожаров и др. Такое партнерство социально ориентировано, взаимовыгодно и эффективно.

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