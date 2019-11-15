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Espreso.tvОбществоДепутат РФ угрожал членам Генассамблеи ООН путем принятия резолюции о правах людей в Крыму

Депутат РФ угрожал членам Генассамблеи ООН путем принятия резолюции о правах людей в Крыму

Третий комитет ГА ООН поддержал проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Только российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции" бредом ", а это напомню доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и предпринял прямые угрозы членам ООН:" голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ "", - отметил Кислица.

Напомним, что основными положениями обновленной резолюции являются:

  • требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,
  • осуждение массовых задержаний активистов,
  • призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,
  • осуждения призыва жителей оккупированного Крыма в российской армии.

 

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