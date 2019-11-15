Депутат РФ угрожал членам Генассамблеи ООН путем принятия резолюции о правах людей в Крыму
Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
"Только российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции" бредом ", а это напомню доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и предпринял прямые угрозы членам ООН:" голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ "", - отметил Кислица.
Напомним, что основными положениями обновленной резолюции являются:
- требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,
- осуждение массовых задержаний активистов,
- призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,
- осуждения призыва жителей оккупированного Крыма в российской армии.
Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в тч доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и предпринял прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ " pic.twitter.com/lPXoCN7Kog- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 ноября 2019 г.
Несмотря на прямые угрозы российских дипломатов в Третьем комитете членам ООН и пренебрежение к докладу Генсекретаря, информацию в которой было названо "бредом" Третий комитет поддержал проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. https://t.co/XmzcwfFwVS pic.twitter.com/9LF7WeorlJ- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 ноября 2019 г.
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