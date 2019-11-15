Депутат РФ угрожал членам Генассамблеи ООН путем принятия резолюции о правах людей в Крыму

15 ноября, 2019, 08:39

Третий комитет ГА ООН поддержал проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Только российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции" бредом ", а это напомню доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и предпринял прямые угрозы членам ООН:" голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ "", - отметил Кислица.

Напомним, что основными положениями обновленной резолюции являются:

требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове,

осуждение массовых задержаний активистов,

призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений,

осуждения призыва жителей оккупированного Крыма в российской армии.

Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в тч доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и предпринял прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ " pic.twitter.com/lPXoCN7Kog - Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 ноября 2019 г.