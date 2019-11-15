День в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинские силы из запрещенного вооружения

15 ноября, 2019, 18:14

Противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

5 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил: у Водяного и Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.