День в зоне ООС: оккупанты 7 раз обстреляли украинские силы из запрещенного вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
5 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил: у Водяного и Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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