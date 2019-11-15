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Espreso.tvОбществоДело VAB Банка: суд отказался арестовывать Писарук

Дело VAB Банка: суд отказался арестовывать Писарук


фото: reuters
Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку в виде залога 5 млн грн содержания под стражей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Прокурор просил назначить Писарук более строгую меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в 30 млн гривен.

Отметим, что НАБУ считает Писарук одним из главных подозреваемых по делу о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банка,

  • Напомним, председатель правления Райффайзен Банка Аваль, ексзаступника председателя НБУ Александра Писарук задержали работники НАБУ .
  • Писарук задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
  • Ексголова НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы Райффайзен Банка Аваль , ексзаступника председателя НБУ Александра Писарук связано с его работой в НБУ

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