Дело VAB Банка: суд отказался арестовывать Писарук

15 ноября, 2019, 11:13

Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку в виде залога 5 млн грн содержания под стражей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Прокурор просил назначить Писарук более строгую меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в 30 млн гривен.

Отметим, что НАБУ считает Писарук одним из главных подозреваемых по делу о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банка,