Дело VAB Банка: суд отказался арестовывать Писарук
15 ноября, 2019, 11:13
Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку в виде залога 5 млн грн содержания под стражей
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Прокурор просил назначить Писарук более строгую меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в 30 млн гривен.
Отметим, что НАБУ считает Писарук одним из главных подозреваемых по делу о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банка,
- Напомним, председатель правления Райффайзен Банка Аваль, ексзаступника председателя НБУ Александра Писарук задержали работники НАБУ .
- Писарук задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
- Ексголова НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы Райффайзен Банка Аваль , ексзаступника председателя НБУ Александра Писарук связано с его работой в НБУ
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