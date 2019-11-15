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Espreso.tvОбществоANDRE TAN представил новую коллекцию детской одежды

ANDRE TAN представил новую коллекцию детской одежды


фото: ukrinform

Ярко, изысканно и интересно. Именно так можно охарактеризовать новую детскую коллекцию. На первый показ дизайнер вывел на подиум не только маленьких моделей, но и их звездных родителей. "Я могу с легкостью одеть всю семью», - говорит Андре Тан

В своей новой коллекции дизайнер сочетает легкие платья с кожаными куртками и массивными кроссовками. По его мнению, именно так должна выглядеть современная принцесса.

В свою очередь, звездные родители поддержали такой стиль от Андре Тана. Певица Гайтана говорит: "Одежда от дизайнера очень удобная, красивая и необычная. Повседневные комплекты сочетают в себе стиле гранж и спорт-шик. А это, в первую очередь, необычно и стильно ".

Интересным фактом является то, что над обувью, кроме Анде, работал основатель компании "Liya" - Игорь Ямборко. Андре Тан разработал дизайн, а воплощал его жизни Игорь.

После показа звездные дети не собирались снимать одежду от ведущего украинского дизайнера Андре Тана. Сам Андре уже скоро планирует представить новые коллекции

 

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