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Espreso.tvОбщество15 ноября в Киеве состоится акция "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым "

15 ноября в Киеве состоится акция "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым "

15 ноября в 19.00 в креативном пространстве IZONE состоится правозащитная художественная акция "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым "

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook .

В этом году организаторы Дня пустых стульев в Украине решили посвятить это событие своему коллеге, писателю, члену Украинского ПЕН Станиславу Асееву.

Пустые стулья на правозащитных акциях символизируют авторов, которые не могут быть на западе из-за заключения, преследования или исчезновения.

Отмечается, что как журналист он дописывал под псевдонимом Станислав Васин для украинских медиа, также Станислав является автором романа "Мельхиоровый слон, или Человек, который думал".

В мая 2017 года Асеев был незаконно заключен в Донецке пророссийскими вооруженными формированиями "ДНР".

В октябре 2019 стало известно, что так называемая "прокуратура ДНР" осудила Станислава Асеева к 15 годам заключения, обвиняя его в "экстремизме", "шпионаже" и "призывах к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Кроме Станислава Асеева, во время мероприятия 15 ноября организаторы события хотят напомнить о делах других незаконно осужденных и содержащихся украинских журналистов в оккупированных Крыму и Донбассе, среди которых - блогер Олег Галазюк, журналист Николай Семена, а также крымские гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Нариман Мемедеминов, Руслан Сулейманов, Рустам Шейхалиев.

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