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Espreso.tvОбществоЗеленский согласовал создание электронной системы в сфере строительства

Зеленский согласовал создание электронной системы в сфере строительства


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства

Об этом говорится в сообщении на сайте президента .

Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию порядка предоставления админуслуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы.

Закон предусматривает создание Единой электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединяет в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация будет доступна через портал электронной системы.

Закон также позволяет подавать документы в электронной форме для получения административных услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме. Оплату админуслуг в сфере строительства и штрафов за правонарушения можно будет проводить с помощью этой системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства. Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, а также единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимости.

 

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