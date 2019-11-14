Зеленский подписал закон об аудите дорог

14 ноября, 2019, 10:30

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте президента.

Согласно сообщению, законопроект №1061 вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.

Кроме того, в ОП рассчитывают, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.

Напомним, 17 октября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.



