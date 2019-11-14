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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об аудите дорог

Зеленский подписал закон об аудите дорог


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте президента.

Согласно сообщению, законопроект №1061 вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.

Кроме того, в ОП рассчитывают, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.


 

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