Зеленский подписал закон об аудите дорог
14 ноября, 2019, 10:30
Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог
Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте президента.
Согласно сообщению, законопроект №1061 вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".
Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.
Кроме того, в ОП рассчитывают, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.
- Напомним, 17 октября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.
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