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Espreso.tvОбществоЗагороднюк анонсировал дорожную карту отмены призыва в армию

Загороднюк анонсировал дорожную карту отмены призыва в армию


фото: mil.gov.ua
В Министерстве обороны Украины обещают в следующем году подготовить и показать "дорожную карту" для отмены срочной военной службы

Об этом заявил руководитель Минобороны Андрей Загороднюк в эфире радио " Армия FM".

"Мы двигаемся к отмене призыва в армию. Модель срочной службы не имеет будущего в Украине, обещаю показать в следующем году "дорожную карту" отмены срочной службы", - сказал Загороднюк.

Также он подчеркнул, что за 5 лет войны в украинских военных появились "новые разработки и новые идеи". По словам министра, в Европе нет таких опытных военных, как наши, и западные коллеги в восторге от профессионализма украинцев.

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