Загороднюк анонсировал дорожную карту отмены призыва в армию

14 ноября, 2019, 15:12

В Министерстве обороны Украины обещают в следующем году подготовить и показать "дорожную карту" для отмены срочной военной службы

Об этом заявил руководитель Минобороны Андрей Загороднюк в эфире радио " Армия FM".

"Мы двигаемся к отмене призыва в армию. Модель срочной службы не имеет будущего в Украине, обещаю показать в следующем году "дорожную карту" отмены срочной службы", - сказал Загороднюк.

Также он подчеркнул, что за 5 лет войны в украинских военных появились "новые разработки и новые идеи". По словам министра, в Европе нет таких опытных военных, как наши, и западные коллеги в восторге от профессионализма украинцев.