Загороднюк анонсировал дорожную карту отмены призыва в армию
14 ноября, 2019, 15:12
В Министерстве обороны Украины обещают в следующем году подготовить и показать "дорожную карту" для отмены срочной военной службы
Об этом заявил руководитель Минобороны Андрей Загороднюк в эфире радио " Армия FM".
"Мы двигаемся к отмене призыва в армию. Модель срочной службы не имеет будущего в Украине, обещаю показать в следующем году "дорожную карту" отмены срочной службы", - сказал Загороднюк.
Также он подчеркнул, что за 5 лет войны в украинских военных появились "новые разработки и новые идеи". По словам министра, в Европе нет таких опытных военных, как наши, и западные коллеги в восторге от профессионализма украинцев.
- Ранее Загороднюк заявил, что поставил целью отменить обязательный призыв в армию.
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