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Espreso.tvОбществоЗа сутки оккупанты 17 раз обстреляли Объединенные силы: били из запрещенных минометов, гранатометов и пулеметов

За сутки оккупанты 17 раз обстреляли Объединенные силы: били из запрещенных минометов, гранатометов и пулеметов

В среду, 13 ноября, российские боевики на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, применив, в том числе, запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы возле Невельского из автоматических гранатометов, неподалеку Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы стреляли по украинским позициям вблизи Хутора Свободного из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Луганского и неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Зайцевого - из 120-мм минометов, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Орехового - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов, неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, возле Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Шумел - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 14 ноября российские оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новотошковского из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь вследствие этого обстрела нет.

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