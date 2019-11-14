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Espreso.tvОбществоИнтерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии", - посол в Польше

Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии", - посол в Польше


фото: rfe
Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что основанием для возвращения Игоря Мазура в Украину стал его статус в общей системе Интерпола, который был заблокирован до дальнейшего выяснения ситуации

В комментарии Укринформу Дещица заявил, что дело Мазура находится в "подвешенном состоянии".

По словам посла, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.

Дещица сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, в котором преследуют Мазура, надуманное.

Окружная прокуратура Люблина продолжит изучать это дело. Польская прокуратура требует документы по Мазуру от России, а украинская прокуратура в свою очередь предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.

Дещица отметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытие дела. Это будет окончательно решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.

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