Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии", - посол в Польше
В комментарии Укринформу Дещица заявил, что дело Мазура находится в "подвешенном состоянии".
По словам посла, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.
Дещица сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, в котором преследуют Мазура, надуманное.
Окружная прокуратура Люблина продолжит изучать это дело. Польская прокуратура требует документы по Мазуру от России, а украинская прокуратура в свою очередь предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.
Дещица отметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытие дела. Это будет окончательно решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО , сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.
- 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.
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