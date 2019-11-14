Игроков из оккупированного Крыма не допустили к киберспортивной Олимпиаде
14 ноября, 2019, 15:23
Команду из оккупированного Крыма не допустили к участию в квалификации турнира WESG 2019, который имеет неофициальный статус киберспортивной Олимпиады
Об этом сообщает championat.com.
Команда Hard Legion сообщила, что организаторы отказались зарегистрировать команду на региональные квалификации к турниру WESG 2019 по дисциплине CS: GO. Причиной стало то, что двое игроков команды проживают на территории оккупированного Крыма.
Запрет коснется участия в любых отборочных WESG.
- Напомним, в августе 2018 года европейская команда OG победила на The International 2018 и получила рекордные $ 12 млн призовых .
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