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Espreso.tvСпортИгроков из оккупированного Крыма не допустили к киберспортивной Олимпиаде

Игроков из оккупированного Крыма не допустили к киберспортивной Олимпиаде


фото: sportbox
Команду из оккупированного Крыма не допустили к участию в квалификации турнира WESG 2019, который имеет неофициальный статус киберспортивной Олимпиады

Об этом сообщает championat.com.

Команда Hard Legion сообщила, что организаторы отказались зарегистрировать команду на региональные квалификации к турниру WESG 2019 по дисциплине CS: GO. Причиной стало то, что двое игроков команды проживают на территории оккупированного Крыма.

Запрет коснется участия в любых отборочных WESG.

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